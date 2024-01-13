صحة غزة: لم يتبقى إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بالقطاع

الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة في غزة إنه لم يتبقى إلا 6 سيارات إسعاف صالحة للاستخدام بقطاع غزة.

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وأضافت بمؤتمر صحفي أمام مجمع الشفاء الطبي شمال القطاع أن البنية التحتية والصحية والخدماتية في رفح هشة ولا يمكنها تحمل احتياجات 1.3 مليون فلسطيني نازح.



ونوهت ان الاحتلال لا يزال يستهدف الطواقم الصحية بالقصف والاعتقال، مما أدى إلى استشهاد العشرات.



وتابعت "ما زلنا نكافح لتشغيل بعض الخدمات الأساسية، ومنها وحدات العناية المركزة وحضانات الأطفال ونحذر من انتشار الأوبئة بين النازحين والسكان، خاصة الأطفال وكبار السن."



وطالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالسعي الحثيث عند الاحتلال للإفراج عن طواقمنا والسماح بإدخال الأطقم الطبية من خارج قطاع غزة للمساعدة.



كما طالبت مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بالمساعدة في إعادة إنشاء المنظومة الصحية بالقطاع وإدخال الأجهزة والمعدات والأدوية والمستلزمات الطبية.



