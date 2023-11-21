صحة غزة: نخشى على حياة المرضى والأطباء بمستشفيات شمال القطاع

الوكيل الإخباري - عبر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة عن خشيته على حياة المرضى والأطباء بمستشفيات شمال القطاع.



وقال القدرة إن الاحتلال يقوم بعمليات انتقامية من المستشفيات وخصوصا في شمال القطاع.

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وأشار إلى أن استهداف المستشفيات في شمال غزة يهدف إلى الدفع بإخراج السكان وتهجيرهم.



وبيّن القدرة أن الاحتلال يعيد في المستشفى الإندونيسي تكرار ما فعله بمجمع الشفاء.



وتابع أن الصحة استطاعت إجلاء 320 جريحا ومرافقا لهم من المستشفى الإندونيسي.



وأوضح أن عدد الشهداء اليوم الثلاثاء في شمال غزة وصل قرابة 120 إضافة إلى عشرات المفقودين جراء القصف الإسرائيلي.