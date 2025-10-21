الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أنها تقوم بتوسيع عملياتها في مدينة غزة، وبأنها تستأنف خدماتها الصحة والخدمات المتعلقة بملاجئ الطوارئ وتوزيع المياه وإزالة النفايات الصلبة.

