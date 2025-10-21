الأونروا تعلن توسيع عملياتها في غزة والاحتلال يمنعها من إدخال المساعدات

وأضافت الأونروا، في منشور على منصة (إكس) اليوم الثلاثاء، بأن لديها ما يعادل 6000 شاحنة تنتظر على أبواب قطاع غزة، تكفي حاجة سكان القطاع من المواد الغذائية لستة أشهر، إضافة إلى مئات الآلاف من الخيام ومستلزمات الإيواء التي يحتاجها أهل القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع إدخال كل هذه المساعدات.
