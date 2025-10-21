أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

وأضاف أن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي يطلبون من ترمب تعزيز رفضه ضم إسرائيل أجزاء من الضفة.
وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن خطط الضمّ الإسرائيلية قد "تعرّض للخطر" اتفاقيات السلام.
