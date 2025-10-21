الثلاثاء 2025-10-21 11:55 م
 

أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:34 م

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس، الثلاثاء، أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يضغطون على الرئيس دونالد ترامب لمنع إسرائيل من ضمّ الضفة الغربية.

وأضاف أن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي يطلبون من ترمب تعزيز رفضه ضم إسرائيل أجزاء من الضفة.


وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن خطط الضمّ الإسرائيلية قد "تعرّض للخطر" اتفاقيات السلام.

 
 
