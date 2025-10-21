أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- ذكر موقع أكسيوس، الثلاثاء، أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي يضغطون على الرئيس دونالد ترامب لمنع إسرائيل من ضمّ الضفة الغربية.

وأضاف أن أكثر من 40 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي يطلبون من ترمب تعزيز رفضه ضم إسرائيل أجزاء من الضفة.