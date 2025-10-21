الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يستلم جثتي أسيرين من غزة لنقلهما لنا

الوكيل الإخباري- أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن الصليب الأحمر استلم جثتي أسيرين من غزة ويتوجه لتسليمهما للقوات الإسرائيلية.



وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاستلام جثتي الأسيرين من الصليب الأحمر، ونقلهما إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هويتهما".

