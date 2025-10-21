الثلاثاء 2025-10-21 11:55 م
 

الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يستلم جثتي أسيرين من غزة لنقلهما لنا

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:59 م

الوكيل الإخباري- أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء أن الصليب الأحمر استلم جثتي أسيرين من غزة ويتوجه لتسليمهما للقوات الإسرائيلية.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاستلام جثتي الأسيرين من الصليب الأحمر، ونقلهما إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هويتهما".

اضافة اعلان


ومنذ أن بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، تمت إعادة رفات 13 أسيرا، وبعد وصولها إلى إسرائيل، لا يزال يتعين استعادة وتسليم رفات 13 أسيرا آخر في غزة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

عربي ودولي دول ترفض إرسال قوات إلى غزة خشية الاصطدام بحماس

ل

أخبار محلية بلدية إربد ومجلس المحافظة ومديرية الثقافة يبحثون تطوير البيوت التراثية

سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

طب وصحة سرطان القولون يهاجم الأجيال الشابة .. لغز طبي يثير القلق العالمي

ل

فلسطين أكسيوس: الديمقراطيون يضغطون على ترامب لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية

ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر داو جونز الأميركي

ل

طب وصحة دراسة: تناول الكاجو بانتظام يعزز صحة المراهقين المصابين بالسمنة

تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

الطقس تفاصيل حالة الطقس يوم الأربعاء

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

عربي ودولي وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل نهاية الأسبوع أو خلال الأيام المقبلة



 
 





الأكثر مشاهدة