الجيش الإسرائيلي: الصليب الأحمر يستلم جثتي أسيرين من غزة لنقلهما لنا

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لاستلام جثتي الأسيرين من الصليب الأحمر، ونقلهما إلى معهد الطب الشرعي للتعرف على هويتهما".
ومنذ أن بدأ وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر، تمت إعادة رفات 13 أسيرا، وبعد وصولها إلى إسرائيل، لا يزال يتعين استعادة وتسليم رفات 13 أسيرا آخر في غزة.
