صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنّ "الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مشيرًا أنّ "مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10 بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".