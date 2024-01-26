الجمعة 26-01-2024
الوكيل الاخباري
 

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

بيان صادر عن الحكومة الأردنية

صاحب مطعم 7 أكتوبر يكشف اسباب تغيير اسمه ! - صورة

رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

عجلون : رفع الجاهزية لغرفة العمليات الرئيسية في المحافظة

غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول

الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة

بيان صادر عن وزارة المالية

معالجة 8 مواقع تجميع مياه الأمطار في بلدية الجنيد

زراعة البادية الشمالية الغربية تدعو للالتزام بالنصائح والإرشادات خلال الشتاء

عاجل

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

الجمعة، 26-01-2024 07:48 م

صحة غزة: نفاد الطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي

44


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة، نفاد أدوية التخدير والأدوية المسكنة للآلام والطعام من مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، في بيان نشر على صفحة الوزارة في "فيسبوك" اليوم الجمعة، إنّ "الوضع الصحي والإنساني في مجمع ناصر الطبي كارثي للغاية"، مشيرًا أنّ "مجمع ناصر الطبي يعمل بـ 10 بالمئة من طاقته البشرية في ظروف قاسية ومخيفة".

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

رئيس الوزراء اللبناني: وقف إطلاق النار في غزة مدخل الحل

1

غوتيريش يوجه بالتحقيق في ادعاءات مشاركة موظفين بالأونروا بهجمات تشرين الأول

1202425184753787791866

الألمانية: نتنياهو يقود إسرائيل لخسائر سياسية غير مسبوقة

بلبلبلبلبل

بن غفير يتهم المحكمة الدولية بمعاداة السامية

787777777

أول تعليق فلسطيني رسمي على قرار محكمة العدل الدولية

74774444

"العدل الدولية" تأمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-20 at 4.53.18 PM

صحة غزة: نفاضل بين الحالات لإنقاذ الجرحى

1705073587647

عاجل ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

290739

صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 22438

thumbs_b_c_81b42b0ca876246fd87d572ce8cf529c

الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

529149

صحة غزة: 187 شهيدا و312 مصابا في القطاع خلال 24 ساعة

main_image658da91cf0a09

مجلس حرب الاحتلال يناقش اليوم التالي بعد حرب غزة