عاجل ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع من السابع من تشرين الأول إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.

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وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 إصابة ممن وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.



اليوم 98 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.