الجمعة 12-01-2024
الوكيل الاخباري
 

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس

عاجل ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجهة

الأميرة رجوة تلتقي عقيلة رئيس الوزراء السنغافوري

انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء السنغافوري

الطعاني: ظواهر فلكية نادرة تزين سماء العالم في 2024

وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دماء"

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء عشائر النوابنة

عاجل

وزير عدل جنوب أفريقيا: إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمناها

الجمعة، 12-01-2024 07:07 م

عاجل ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 23708 أشخاص وإصابة نحو 60 ألفا

1705073587647


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع من السابع من تشرين الأول إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.

اضافة اعلان


وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال ارتكبت 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و248 إصابة ممن وصلوا للمستشفيات فقط خلال الـ 24 ساعة الماضية.


اليوم 98 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
bd8035d37649ea0178530a55a97046c1

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شرق خان يونس

WhatsApp Image 2024-01-12 at 5.52.15 PM

انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

ه

جيش الاحتلال: إصابة 15 عسكريا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

ر

الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاقصى

12 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

سرايا

سرايا القدس تخوض اشتباكات ضارية في خان يونس

أخبار متعلقة
fc5813fcd03aae8afd899dafb54f0fd6

صحيفة إسرائيلية: أزمة ثقة حادة بين نتنياهو ووزير حربه

thumbs_b_c_8771ab8b9c38c7a082a6655b6888252b

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان بغزة إلى 20 ألفا و674 شهيدا

1703490295593

قوات الاحتلال تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في غزة

1703324012821

بلدية غزة تعلن انهيار منظومة خدماتها

1699375013622

صحة غزة: 5 آلاف جريح بحاجة ماسة للعلاج في الخارج

1702380869187

الصحة بغزة: الاحتلال جرف جثامين الشهداء ودفنها في حفر بمستشفى كمال عدوان