الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلال الـ24 ساعة الماضية في غزة

الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة أن الاحتلال ارتكب 13 مجزرة مخلفة 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وقال القدرة اليوم الاثنين، إن حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان ارتفعت إلى 21978 شهيدا و57697 مصابا.

وأشار إلى استشهاد 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة.



وأضاف أن الاحتلال تعمد استهداف 150 مؤسسة صحية وأخرج 30 مستشفى عن الخدمة.



وبيّن القدرة أن الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية، لافتا إلى العمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة.



وتابع أن 1.9 مليون نازح معرضون للمجاعة والأوبئة، مشددا على ضرورة إرسال الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لتلبية الحاجة الهائلة.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية بالعمل على حماية المنظومة الصحية وأطقمها.