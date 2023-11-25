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السبت، 25-11-2023 08:23 ص

صحفيون في BBC يتهمونها بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها العدوان على غزة

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الوكيل الاخباري - اتهم صحفيون يعملون في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مؤسستهم بالتحيز لإسرائيل في تغطيتها الحرب على قطاع غزة، والاستماتة في إضفاء طابع إنساني على الضحايا الإسرائيليين، مقابل تجاهل معاناة الضحايا الفلسطينيين، وحذف السياق التاريخي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

جاء في عريضة لـ 8 صحفيين يعملون في "بي بي سي"  بأن الهيئة البريطانية تتبنى معايير مزدوجة في التعاطي مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وضحايا الحرب الروسية الأوكرانية.

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