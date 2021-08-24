الثلاثاء 24-08-2021
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طائرات الاحتلال تشن هجوما على غزة والمقاومة ترد

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الثلاثاء، 24-08-2021 12:08 ص

طائرات الاحتلال تشن هجوما على غزة والمقاومة ترد

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الوكيل الإخباري - شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هجوما على مواقع في قطاع غزة، ليل الإثنين.

وأكدت سرايا القدس، في سلسلة بيانات متتالية، أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخا تجاه موقع القادسية التابع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقعين للمقاومة في الجعبري والخليل بعدة صواريخ شمال القطاع.

وبينت أن الاحتلال شن غارة على شرق حي الزيتون بمدينة غزة، كما أطلقت طائرات الاستطلاع صاروخا تجاه أحد الأراضي الزراعيه شرق مدينة خانيونس.

وأشارت سرايا القدس إلى أن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار تجاه طيران الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة.

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