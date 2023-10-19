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الخميس، 19-10-2023 02:34 م

طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري - حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين مع دعم الاحتلال من قبل دول أخرى قد يؤدي إلى دخول جهات أخرى لساحة الصراع.

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وذكرت وكالة "تسنيم" اليوم الخميس، أن باقري أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو والقطري خالد بن محمد العطيه، دعا خلالهما المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لوقف الجرائم الصهيونية ضد أهالي غزة وإغاثة السكان.


وقال باقري خلال محادثة مع شويغو، إن "استمرار جرائم النظام الصهيوني ودعمه المباشر ومساعدته من الدول الأخرى يعقد الوضع وقد يؤدي إلى دخول لاعبين جدد للساحة".


واتفق باقري وشويغو على التعاون في إجراءات الإغاثة، مضيفة أن الطرفين ناقشا كذلك ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.


من جانبه أكد شويغو موقف روسيا الواضح والداعي لضرورة وقف إطلاق النار والحيلولة دون إلحاق الضرر بالمدنيين، مشيرا إلى أن مبادرة روسيا في مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لم تنجح بسبب معارضة بعض الدول الغربية. روسيا اليوم 

 




 

 


 

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