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كتائب القسام تعلن قصف مستوطنة "سديروت"

السبت، 14-10-2023 08:45 ص

مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن يشمل هدنة إنسانية في غزة

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الوكيل الاخباري - قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، فجر اليوم السبت إن روسيا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يشمل هدنة إنسانية في غزة.

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وقال نيبينزيا للصحفيين، إن مشروع القرار يشمل وقف إطلاق النار ، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع دون عوائق، وإدانة جميع أعمال العنف.


وأضاف السفير الروسي أن هناك قرارات اتخذها المجلس والجمعية العامة لقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، ويجب ان يتم تطبيق تلك القرارات بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن الدول الغربية في المجلس تمارس سياسة ازدواجية المعايير.

 




 

 


 

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