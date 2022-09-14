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الأربعاء، 14-09-2022 04:57 م

طوباس: الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الرأس الأحمر

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الوكيل الإخباري-أخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بهدم عدة منشآت في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس.

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وقال رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر عبد الله بشارات، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منشآت سكنية وزراعية تعود للشقيقين جهاد وخضر محمد فهد، وتضم هذه المنشآت ثلاث خيام سكنية بالإضافة لحظائر ماشية تزيد مساحتها الإجمالية عن 400 متر.


وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قي وقت سابق اليوم منطقة الرأس الأحمر والمنطقة الشرقية من عاطوف وشرعت بتصوير غالبية المنشآت فيها.

 

 

وفا

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