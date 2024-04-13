إصابات بالرصاص وحرق منازل في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

الوكيل الإخباري -

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أصيب 6 فلسطينيين، ظهر اليوم السبت، في هجوم شنه مستوطنون على قرية المغير شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن مواطنا أصيب بالرصاص في رأسه وصفت إصابته بالحرجة، فيما أصيب خمسة آخرون بالرصاص في أطرافهم السفلى، جراء الهجوم على القرية.كما أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال، ظهر اليوم السبت، فيما تعرضت عشرات المنازل للحرق، في هجوم للمستوطنين، على بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة.وقال رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة في بيان، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أصيب خلالها عدد من المواطنين بالرصاص، خلال تصديهم لهجوم المستوطنين الذين أحرقوا عددا من المنازل في البلدة.