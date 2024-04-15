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الإثنين، 15-04-2024 11:00 ص

استشهاد شاب وإصابة آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

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الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة، اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، باستشهاد شاب جراء إصابته برصاص الاحتلال في الصدر، فيما أصيب شاب آخر بالصدر والبطن وجروحه حرجة، وثالث بجروح في القدم.

وكانت قوات اسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللوا إلى حي المريج من مدينة نابلس، وداهموا بناية لعائلة جود الله، في الوقت الذي دفعت فيه قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المكان.

وقالت مصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت البناية السكنية وداهمت أحد الشقق في داخلها واعتقلت شابا لم تعرف هويته، بعد ان اعتدت عليه بالضرب.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب في تلك المنطقة وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.

 




 

 


 

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