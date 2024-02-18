الأحد 18-02-2024
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الأحد، 18-02-2024 08:33 م

غانتس: نصر الله ينظر ويفهم

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الوكيل الاخباري - قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن "ما حدث في بيت حانون في قطاع غزة، التي لم تعد موجودة بعد الحرب، يمكن أن يحدث في أي مكان في لبنان".

وسئل رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في الاجتماع السنوي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية في أمريكا عن حرب محتملة على الحدود الشمالية مع "حزب الله"، فأجاب: " أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله ينظر إلى غزة ويفهم أن ما حدث في بيت حانون، التي لم تعد موجودة بعد الحرب، يمكن أن يحدث في أي مكان في لبنان".

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