غانتس: سنتحرك برفح في حال عدم التوصل لاتفاق

الوكيل الإخباري- جدد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس معارضة الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية .

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وهدد بالتحرك في رفح جنوب قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

من جانبه ، قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بتصريحات مسبقة: "نحمل إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".



وأضاف في بيان لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ان الحركة استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.



ونوه ان الاحتلال يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم الشعب الفلسطيني بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة.



وتابع "لن نقبل بأقل من وقف كامل للعدوان وانسحاب جيش إسرائيل من غزة ورفع الحصار".



وأكد أن هدفهم تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا خصوصا القدامى وذوي الأحكام العالية.



وأشار إلى انهم يعملون بكل الوسائل المتاحة من أجل وقف حمام الدم الذي يقوم به العدو على مدار الساعة ضد الشعب الأعزل.





