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الأربعاء، 06-10-2021 10:34 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقال شهود عيان في رام الله، ان الاقتحامات نفذت بحماية وحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

 

وأوضح الشهود أن عشرات المستوطنين من بينهم أعضاء فيما تسمى "جماعة نساء لأجل الهيكل"، اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين وحراس المسجد الاقصى المبارك.

 

المصدر: بترا

 

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