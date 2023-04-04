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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

الثلاثاء، 04-04-2023 11:05 ص

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون يهود، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، إن المستوطنين المقتحمين قاموا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، فيما فرضت قوات الاحتلال قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين، ومنعت دخول بعض الشبان المقدسيين إلى الحرم الشريف.


يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض يوميا لاقتحامات من قبل المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، وتزداد كثافة تلك الاقتحامات في الأعياد والمناسبات اليهودية، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في الأقصى.

 

بترا


 




 

 


 

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