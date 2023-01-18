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الأربعاء، 18-01-2023 10:21 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، نفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.


وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.


وكثف المقدسيون دعواتهم إلى ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لإفشال كل مخططات الاحتلال و"جماعات الهيكل" المزعوم.


ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

 

صفا


 




 

 


 

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