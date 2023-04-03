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الإثنين، 03-04-2023 10:05 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم  الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وأفادت مصادر ، بأن المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوساً تلمودية في الجهة الشرقية منه.


ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، والتضييق على دخول المصلين، بعد أن أرغمت المعتكفين على مغادرة المسجد ليلاً وضيقت على دخول المصلين فجراً ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضهم.

 

وفا


 




 

 


 

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