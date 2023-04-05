عضوا كونغرس يطالبان إدارة بايدن باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال

الوكيل الاخباري – يقود النائب في الكونغرس الأميركي جمال بومان والسيناتور بيرني ساندرز حملة تنتهي في العاشر من الشهر الجاري لإيصال رسالة إلى إدارة الرئيس جو بايدن تدعوه لاتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية، وسن الحكومة اليمينية المتطرفة سياسات تزيد من ضم الأراضي، وتنكر الحقوق الفلسطينية، وتأخر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضدها.

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وتسلط الرسالة الضوء على الإجراءات "المقلقة" للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تشمل المزيد من ضم الأراضي وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين، مما أدى الى استشهاد أكثر من 90 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري، من بينهم 17 طفلا.

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