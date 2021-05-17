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الإثنين، 17-05-2021 09:38 ص

غارات الاحتلال تدمر أنفاق في غزة أمس

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الوكيل الإخباري- شنّ طيران الإحتلال الليلة الماضية، عشرات الغارات على قطاع غزة، في حين واصلت الفصائل الفلسطينية إطلاق الصواريخ باتجاه الاراضي المحتلة وذلك في تصعيد دخل الاثنين أسبوعه الثاني.

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وقال جيش الاحتلال عن هجماته الجوية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع استهدفت أنفاقا لحركة حماس عبر 54 طائرة مقاتلة باستخدام 110 صواريخ.


وأضاف جيش الاحتلال أنه قصف أيضا الليلة الماضية 9 منازل تعود لقادة من حركة حماس في غزة، قال إنها تضم مخازن للأسلحة، إلا أن هذه الهجمات عادة ما يسقط ضحيتها عدد من المدنيين.


وقال جيش الاحتلال إن هجمات الليلة الماضية على قطاع غزة كانت ضمن المرحلة الثالثة من العملية التي يطلق عليها "حارس الأسوار".


وتزايدت الدعوات الدولية إلى وقف إطلاق النار، غير أنه لا تلوح في الأفق أي علامة على نهاية لأسوأ تصعيد منذ سنوات بين الاراضي المحتلة وحماس.

 

وقال شهود إن هجمات الاحتلال قصفت طرقا ومباني أمنية ومعسكرات تدريب للمسلحين ومنازل. ودوت أصوات الانفجارات في مناطق كثيرة من القطاع خلال الليل.


وتزايد القلق العالمي بالفعل بعد ضربة طيران الاحتلال في قطاع غزة دمرت عدة منازل، الأحد، وقال مسؤولو الصحة في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد 42 فلسطينيا من بينهم 10 أطفال، في حين استمرت الهجمات الصاروخية على بلدات محتلة.


وجدد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعوات واشنطن إلى الهدوء، حيث كتب على تويتر: "ينبغي لجميع الأطراف تهدئة التوتر، يجب أن يتوقف العنف على الفور".


جاء ذلك بعدما تحدث مع نظيره المصري بخصوص التصعيد المستمر في الاراضي المحتلة وغزة والضفة الغربية المحتلة.

 

وخلال اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الأحد قالت الولايات المتحدة إنها أوضحت لإسرائيل وللفلسطينيين ولأطراف أخرى أنها مستعدة لتقديم الدعم "إذا سعى الطرفان إلى وقف إطلاق النار".

 

المصدر- سكاي نيوز

 

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