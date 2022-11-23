غزة: الأونروا تؤمن رواتب موظفيها للشهر الحالي

الوكيل الإخباري - قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إنها تمكنت من تأمين رواتب موظفيها للشهر الحالي، بحسب مستشارها الإعلامي عدنان أبو حسنة.

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وأوضح أبو حسنة في تصريحات اليوم الأربعاء، إنه "على الرغم من العجز الكبير في ميزانية الوكالة فقد تم تأمين رواتب الموظفين للشهر الحالي، مؤكدا أن الوكالة "تبذل كافة الجهود لحشد التمويل لشهر كانون الأول المقبل".



وأشار الى أن إجمالي احتياجات موازنة البرامج لهذا العام يبلغ 817 مليون دولار، فيما يبلغ العجز المرحل من العام الماضي 62 مليون دولار، مبينا أنه تم حتى يوم أمس الثلاثاء، الحصول على مبلغ 713 مليون دولار من أصل قيمة موازنة الحالي البالغة 817 مليونا.



ووصف أبو حسنة الأوضاع المالية للوكالة بأنها "خطيرة وأصبحت الأونروا تحت ضغط التغيرات السياسية في الدول المانحة".



وأكد أن الأولوية الآن تنحصر في الاستمرار بتقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق العمليات الخمسة اضافة الى دفع رواتب الموظفين.



واضاف، "الإدارة العليا للاونروا تتواصل بشكل مكثف مع الدول الأعضاء لزيادة الدخل المتأتي لموازنتي البرامج والنداءات الطارئة، حيث نظمت الوكالة ما يزيد على 400 زيارة لممثلي الدول المانحة لمرافقها ومنشآتها للاطلاع عن كثب على مركزية الخدمات التي تقدمها الوكالة".

بترا