حملة فلسطينية لإطلاق سراح الأطفال الأسرى

الوكيل الإخباري - أطلقت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في غزة بالتعاون مع الحركة الوطنية الأسيرة الأحد حملة وطنية في يوم العالمي للطفل تحت عنوان "أطفالنا أحرار".

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ويتزامن هذا المؤتمر الذي تنظمه اللجنة أمام مكتب المندوب السامي بمدينة غزة مع فعاليات أخرى في الضفة الغربية والخارج.



وشارك بالوقفة بغزة ممثلين عن الفصائل وأسرى محررين ومؤسسات عاملة في الأسرى ومؤسسات حقوقية وعشرات الأطفال، حاملين لافتات تدعو لنصرة الطفل الفلسطيني وأخرى تدعو لإطلاق سراح الأطفال الأسرى.



وقال القيادي بالجبهة الشعبية في فلسطين هاني الثوابتة في كلمة ممثلة عن لجنة الأسرى للفصائل إنه منذ اندلاع الانتفاضة اعتقلت قوات الاحتلال لآلاف الأطفال، مشيرًا إلى أنه اعتقل منذ بداية العام الجاري 770 طفلاً.



وأوضح الثوابتة أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أكتوبر الماضي 119 طفلاً، مشيرًا إلى أن هناك 117 تنقل ما بين معتقلات وزنازين التحقيق.

وأكد أن هذه الأرقام هي بمثابة صفعة على وجه هذا العالم الذي يدعي الحرية والعدالة، وأن هذه الإحصاءات تمثل جريمة أمام مرأى العالم في يوم الطفل العالمي.

صفا