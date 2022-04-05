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الثلاثاء، 05-04-2022 01:05 م

غزة: 16 من ذوي المعتقلين يزورون أبناءهم في سجن "نفحة"

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الوكيل الإخباري-توجه، اليوم الثلاثاء، ستة عشر مواطنا فلسطينيا من ذوي المعتقلين لزيارة أحد عشر أسيرا من أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي.

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وأفاد مراسل وفا نقلا عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، بأن اللجنة قامت بتسهيل زيارة 16 من أهالي معتقلي غزة عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال قطاع غزة لزيارة 11 معتقلا في سجن "نفحة".


يشار إلى أن هذه الزيارة تعد الثانية لذوي معتقلي القطاع لأبنائهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ تعليق برنامج الزيارات في آذار/مارس 2020.

 

وفا

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