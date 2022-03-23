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الأربعاء، 23-03-2022 04:14 م

وقفة دعم واسناد للمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا

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الوكيل الإخباري-شارك ذو المعتقلين وفعاليات شعبية رسمية وشعبية، اليوم الأربعاء، في وقفة دعم واسناد مع المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة أريحا.

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وقال مدير العلاقات الدولية في نادي الأسير ناصر شلون لـ"وفا"، إن هذه الوقفة تأتي إيذانا ببدء وقفات تضامنية مع المعتقلين لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الأسابيع المقبلة، للمطالبة بإطلاق سراح أسرانا وخاصة المرضى والأسيرين ناصر أبو حميد وفؤاد الشوبكي.


وأشار إلى أن الحركة الأسيرة ستنفذ الأيام المقبلة إضرابات عن الطعام لتحقيق مطالب الأسرى المشروعة، داعيا أبناء شعبنا للوقوف مع أسرانا حتى إطلاق سراحهم.


بدوره، قال مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة لـ"وفا"، إن هذه الوقفة تأتي ضمن التحضيرات لمعركة الوحدة والحرية التي ستبدأ بعد يومين لرفض سياسية الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة أسرانا.


وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 30 مواطنا من محافظة أريحا والأغوار، كان آخرهم أمين سر اقليم أريحا والأغوار نائل أبو العسل.
ورفع المشاركون في الوقفة، صور الأسرى ولافتات تدعو إلى تكثيف الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة المعتقلين.

 

وفا

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