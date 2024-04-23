في اليوم الـ 200 .. الاحتلال يستهدف شواطئ غزة وسلسلة من الغارات

الوكيل الاخباري - استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، شواطئ الزوايدة، ودير البلح، والنصيرات، بينما شهدت مناطق شمال القطاع سلسلة غارات "عنيفة"، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، وتدمير منازل وممتلكات.

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وقالت مصادر، إنه بعد مئتي يوم من العدوان الإسرائيلي، قصفت زوارق الاحتلال الحربية تقصف شواطئ منطقتي الزوايدة ودير البلح وسط قطاع غزة.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها باتجاه شاطئ النصيرات وسط قطاع غزة.



واستهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بينما أغارت الطائرات الحربية على شارع الثلاثيني وسط مدينة غزة.



وشهدت مناطق شمال غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، سلسلة غارات عنيفة من طائرات الاحتلال.

