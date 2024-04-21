فجر اليوم .. 16 شهيدا بينهم 9 أطفال في غارات إسرائيلية على رفح

الوكيل الاخباري -

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قالت وكالة "وفا" الفلسطينية إن 16 فلسطينيا على الأقل، بينهم 9 أطفال، استشهدوا فجر اليوم الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية على العديد من المنازل في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ 198 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في القطاع مما أوقع شهداء وجرحى.وأفادت مصادر، باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وامرأتان، في غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح.كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 3 فلسطينيين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.