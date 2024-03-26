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الثلاثاء، 26-03-2024 03:00 م

منظمة: "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على غزة 3 آلاف منها لم تنفجر

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الوكيل الإخباري - قالت منظمة "هانديكاب إنترناشونال" الدولية الإنسانية إن "إسرائيل" ألقت 45 ألف قنبلة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي وحتى منتصف كانون الثاني الماضي، لكن 3 آلاف منها على الأقل لم تنفجر ما يشكل خطرا يهدد سكان هذا القطاع المحاصر.

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ونقلت إذاعة فرنسا الدولية عن نائب مدير العمليات الدولية، جان بيار ديلومييه، قوله "ثمة 3 آلاف قنبلة ألقيت على غزة لم تنفجر، وستشكل خطرا إضافيًا على المدنيين عند العودة إلى المناطق التي نزحوا منها في الوقت الذي يتعين فيه توزيع المساعدات الإنسانية".


وقال ديلومييه الذي زار مدينة رفح جنوبي القطاع خلال الحرب الحالية، إن منظمته تنتظر وقف إطلاق النار في غزة كي تتضح لديها الرؤية بهذا الشأن وتبدأ أعمال إزالة الألغام والقنابل التي خلفتها الحرب.

 




 

 


 

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