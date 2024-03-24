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الأحد، 24-03-2024 09:11 ص

انتشال جثامين 6 شهداء من تحت أنقاض منزل شرق رفح

جرحى


الوكيل الاخباري - انتشلت الطواقم الطبية، فجر اليوم الأحد، جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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وأفادت مصادر، بأن جثامين الشهداء الستة من عائلة فروانة تم انتشالهم من تحت أنقاض منزلهم الذي تم قصفه في حي الجنينة شرق رفح.


كما تشن طائرات الاحتلال الحربية سلسلة غارات عنيفة وسط وجنوب وغرب محافظة خان يونس، التي تشهد في هذه الأثناء قصفا جويا وبريا عنيفا، واطلاق نار من مروحيات إسرائيلية، وتوغلا لآليات عسكرية في منطقة قريبة من مجمع ناصر الطبي.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 32,142، أغلبهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 74,412، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.


 




 

 


 

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