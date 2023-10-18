فرنسا تصدر بيانا بشأن مجزرة مستشفى المعمداني في غزة دون الإشارة إلى إسرائيل

الوكيل الاخباري- أصدرت وزارة الخارجية الفرنسية ليل يوم الثلاثاء بيانا بخصوص المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في مستشفى المعمداني في غزة وخلفت نحو 500 شهيد ومئات الجرحى.

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وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها: "تدين فرنسا بشدة الغارة التي استهدفت المستشفى الأهلي في مدينة غزة، والتي تسببت في سقوط عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين الفلسطينيين. القانون الإنساني الدولي ملزم للجميع ويجب أن يسمح بحماية السكان المدنيين، يجب فتح إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير"، دون الإشارة إلى أن إسرائيل هي من قصف المستشفى.



في حين أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة، يشكل جريمة حرب، والمسؤولية النهائية عنها تقع على عاتق الولايات المتحدة.



