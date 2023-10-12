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الخميس، 12-10-2023 12:06 م

المتظاهرون المصريون يحرقون العلم الاسرائيلي -فيديو

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الوكيل الإخباري- خرج عشرات الصحفيين المصريين على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، يهتفون ضد إسرائيل وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وقاموا بحرق العلم الإسرائيلي والأمريكي.

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وردد المشاركون هتافات:" هنرددها جيل ورا جيل تسقط تسقط إسرائيل"، و"الموت الموت لإسرائيل"، و"أول مطلب للجماهير قفل سفارة وطرد سفير"، و"يا نصر الله قولوا هنيه اوعى تسيب البندقية"، و"يا فلسطيني يا فلسطيني أرضك أرضي ودينك ديني"، و"بالكاميرا والقلم الجاف الصحافة مش بتخاف".، كما قاموا بحرق العلم الإسرائيلي.

 

ورفع عدد من المشاركين العلم الفلسطيني ولوحوا به أثناء الهتافات، كما حرص عدد منهم أيضا على ارتداء الكوفية الفلسطينية.

 

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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