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الخميس، 15-09-2022 04:54 م

فلسطين .. إخلاء مدرسة بورين الثانوية إثر استهدافها بقنابل الغاز

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الوكيل الإخباري-أخلت إدارة مدرسة بورين الثانوية المختلطة، اليوم الخميس، الطلبة من داخل أسوارها عقب استهدافها من قبل قوات الاحتلال بقنابل الغاز المسيل للدموع.

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وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن جنود الاحتلال استهدفوا مدرسة بورين جنوب نابلس، بقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى اخلائها من الطلبة والمدرسين.


وأضاف أن جنود الاحتلال حاولوا اقتحام ساحات مدرسة الساوية واللبن الثانوية، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.


وأشار دغلس إلى تصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المؤسسات التعليمية خاصة في ريف نابلس.

 

وفا


 




 

 


 

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