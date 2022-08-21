الإثنين 22-08-2022
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وفاة طفل اثناء لعبه داخل منزل ذويه بمادبا
بلدية كفرنجة تنفذ حملة نظافة شاملة
المالكي يتسلم أوراق اعتماد السفير البدور برام الله
الامن العام : وفاة شخص اثر مشاجرة في عمان
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أخبار الشركات
بن معروف : راتب شهري ووظيفة للطالبين المتفوقين اللذين يعيشان في خربوش
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"سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" تطلق ثلاجة Bespoke العصرية في الأردن
كورونا
كورونا
بريطانيا..دراسة تحدد مدة بقاء المصاب بكورونا مصدراً للعدوى؟
إصابات كورونا لأقل مستوى خلال شهرين في بريطانيا
العراق يوقف استيراد لقاحات كورونا