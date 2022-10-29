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السبت، 29-10-2022 04:45 م

فلسطين.. الأسير الطيطي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الــ12

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الوكيل الإخباري-يواصل الأسير سبع الطيطي (33 عاما) من مخيم بلاطة بمدينة نابلس، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثاني عشر على التوالي، احتجاجا على عزله الانفرادي وحرمانه من الزيارة و"الكانتينا".

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ"وفا"، إن الأسير الطيطي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني عشر، رفضا لعزله في معتقل "ريمون" منذ أكثر من شهر، وحرمانه من زيارة عائلته ومن "الكانتينا".

وأضاف، أن الطيطي المعتقل منذ العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، يعاني من دوخة، وآلام في المفاصل، وصداع، ونقص في الوزن.

وأشار إلى أن حكما بالسجن الإداري صدر بحق الطيطي لمدة 6 أشهر، وقبل أن ينتهي حكمه بثلاثة أيام، جدّد له الحكم لستة أشهر إضافية.

يذكر أن الأسير الطيطي هو شقيق الأسيرة أسيل الطيطي، التي اعتقلتها قوات الاحتلال في الثاني من تشرين الأول الجاري، أثناء زيارتها لشقيقها في معتقل "ريمون".

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وفا

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