الجمعة 22-07-2022
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فاعليات فنية بالمواقع السياحية والأثرية بمدينة السلط
وزير العمل : 600 وظيفة شاغرة للأردنيين في قطر
وزير العمل يوضح بشأن الحد الأدنى للأجور
إربد : الآلاف يتابعون فعاليات صيف الاردن
أخبار الشركات
أخبار الشركات
أنس ابراهيم علي الرابح بـ رابع سيارة MG5 موديل 2022 مجمركة ومرخصة مع أبشر من المناصير
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أكثر من 3.2 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2022
تعلن تكنو عن إطلاقها العالمي لسلسلة كامون 19، والتي تقدم ميزات تصوير ليلية لا تصدق
العرض العالمي الأول لسلسلة "كراون" الجديدة بالكامل
كورونا
كورونا
البيت الأبيض يعلن إصابة جو بايدن بفيروس كورونا
مساعدات ألمانية بقيمة 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا في الصومال
أجهزة كشف كورونا في بقالات كوريا الجنوبية
بعد مقاومة لعامين ونصف.. كورونا يدخل ميكرونيسيا
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عدسة الوكيل ترصد حركة المسافرين على جسر الملك الحسين الحدودي
عدسة الوكيل تستطلع آراء طلبة التوجيهي حول امتحان الانجليزي وشكاوى من انقطاع الكهرباء
ماذا قال طلبة التوجيهي العلمي اليوم حول امتحان الفيزياء ؟
طلبة توجيهي يعلقون على امتحان الرياضيات اليوم
منوعات وغرائب
منوعات وغرائب
فيديو يوثق انزلاق مخيف لسيارة إسعاف يحدث كارثة في الهند
احذره .. خطأ شائع يدمر هاتفك أو جهازك ويتسبب بنشوب حريق !