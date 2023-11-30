فيديو- أنباء عن استشهاد سيدة فلسطينية حامل بعد طعنها من قبل مستوطن في مدينة اللد المحتلة

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن مستوطنًا قام بطعن سيدة فلسطينية حامل وهي في طريقها لتوصيل أطفالها إلى المدرسة في مدينة اللد المحتلة.

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وأشارت أنباء بأن "المرأة من اللد كانت في حمل متقدم، وصلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات جراء طعنات عدة، وأدخلت إلى قسم العناية الفائقة. وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياتها، وأجرت عملية توليد قيصرية في محاولة لإنقاذ الجنين، ولكن اضطرت الطواقم الطبية في النهاية لإقرار وفاتهما"

ويستمر عدوان المستوطنين المتواصل على الفلسطينيين في كافة المدن الفلسطينية المحتلة بحماية متواصلة من شرطة الاحتلال الاسرائيلي