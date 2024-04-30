فيديو- إصابة جندي اسرائيلي بعد تعرضه للطعن في القدس والمنفذ تركي الجنسية

الوكيل الإخباري - أصيب جندي اسرائيلي بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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وأكد المراسل مسبقاً بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في البلدة القديمة في القدس للاشتباه بنية تنفيذ عملية طعن مما تسبب باصابته.



من جهتها ، افادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في القدس مواطن تركي .

