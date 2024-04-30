فيديو- إصابة جندي اسرائيلي بعد تعرضه للطعن في القدس والمنفذ تركي الجنسية

الوكيل الإخباري - أصيب جندي اسرائيلي بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.
وأكد المراسل مسبقاً بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في البلدة القديمة في القدس للاشتباه بنية تنفيذ عملية طعن مما تسبب باصابته.
من جهتها ، افادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في القدس مواطن تركي .
فيديو ا استنفار لقوات الاحتلال في القدس المحتلة بعد إطلاق النار تجاه شاب في البلدة القديمة بحجة تنفيذه عملية طعن pic.twitter.com/G3sjNHlg0M— بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) April 30, 2024
مصادر محلية: من باب الساهرة في القدس المحتلة في البلدة القديمة pic.twitter.com/URBGSnX7mb— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 30, 2024