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الثلاثاء، 30-04-2024 12:58 م

فيديو- إصابة جندي اسرائيلي بعد تعرضه للطعن في القدس والمنفذ تركي الجنسية

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الوكيل الإخباري - أصيب جندي اسرائيلي  بعد تعرضه للطعن قرب باب الساهرة في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس وفقا لما افاد مراسل الجزيرة.

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وأكد المراسل مسبقاً بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب في البلدة القديمة في القدس للاشتباه بنية تنفيذ عملية طعن مما تسبب باصابته.

من جهتها ، افادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن منفذ عملية الطعن في القدس مواطن تركي .

 

 




 

 


 

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