فيديو- القسام تبث مشاهد نوعية لمواجهاتها مع قوات الاحتلال في غزة وتدمير دبابات

الوكيل الإخباري- نشرت كتائب القسام مشاهد جديدة تظهر مقاتليها وهم يشنون هجمات على دبابات وآليات إسرائيلية وافراد من جيش الاحتلال في قطاع غزة .

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وتظهر المشاهد ملابس عسكرية وقلادات لعدد من الجنود الإسرائيليين، إلى جانب معداتهم العسكرية.



وكانت كتائب القسام قد أعلنت سابقًا عن قتل 6 جنود إسرائيليين في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد واستخدام الأسلحة الرشاشة.





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