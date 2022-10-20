فيديو بطولي يلهب مواقع التواصل الاجتماعي للشهيد عدي التميمي

الوكيل الإخباري - احتفى مغردون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بالشهيد عدي التميمي مشيدين ببطولته وجرأته بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس.

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وتفاعل المغردون بشدة مع وسم #عدي_البطل و#عدي_التميمي فور الإعلان عن استشهاد الشاب الذي أثبت عجز منظومة الاحتلال الأمنية.



ونشرت وسائل إعلام عبرية، أمس تحقيقات شرطة الاحتلال حول تفاصيل عملية إطلاق النار التي نفذها الشهيد عدي التميمي في مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.



ووفقاً للتفاصيل فقد وصل التميمي إلى نقطة حراسة على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقي القدس وهو يحمل مسدساً وقنبلة يدوية وذخائر حيث لاحظ أحد المستوطنين وجوده قريباً من المدخل فقام بتحذير الحراس.



وفيما بعد وصل الشهيد التميمي إلى المدخل قبل أن يقوم الحراس بإمطاره بعشرات الطلقات النارية من عبر سلاحي إم-16 ومسدس.



وأصابت إحدى رصاصات الشهيد مخزن البندقية التي يحملها أحد الحراس فتعطلت وأصيب بجراح طفيفة.



وذكر موقع "والا" العبري أن الشهيد أطلق النار مرة تلو المرة وذلك على الرغم من تعرضه لوابل من الرصاص ومن بعدها استشهاده.



إنه مشهد للتاريخ إنه موقف تهتز له الأبدان، هذا رغم الرصاصات التي أصابته ظل يقاتل حتى النفس الأخير..إنه مشهد للتاريخ إنه موقف تهتز له الأبدان، هذا #عدي_التميمي لحظة اشتباكه مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في #القدس قبل قليل وهذه عمليته الثانية بعد #عملية_شعفاط التي نفذها قبل 10 أيام. pic.twitter.com/lJIKBIv73f October 19, 2022

صفا