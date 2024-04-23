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الثلاثاء، 23-04-2024 09:30 ص

فيديو- صبيحة عيد الفصح اليهودي .. مستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري- اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، في صبيحة عيد الفصح اليهودي الذي يصادف اليوم الثلاثاء.

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وقالت مراسلة الجزيرة إن عضو الكنيست السابق والحاخام المتطرف يهودا غليك يشارك في اقتحامات المسجد الأقصى.


ويرمز عيد الفصح في الديانة اليهودية إلى الفترة التي خرج فيها بنو إسرائيل من مصر هربا من فرعون بقيادة النبي موسى عليه الصلاة والسلام، وتقول روايتهم إنهم صنعوا خلال خروجهم، وعلى مدى 8 أيام، فطيرا من دون خميرة بأمر من الله وبمثابة شكر له على إنقاذهم من فرعون.


ولهذا يعدّ هذا العيد من أكثر المناسبات أهمية لدى اليهود لارتباطه بما يسمونها قرابين "الشكر لله" على إنقاذ بني إسرائيل، حسب تفسيرهم، ويمتد الفصح - الذي يعني بالعربية "العبور"- لمدة 7 أيام، سيحل أولها اليوم الثلاثاء.




 




 

 


 

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