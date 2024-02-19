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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 19-02-2024 09:32 ص

فيديو - غلبتها الدموع .. مراسلة الجزيرة تروي معاناة الأمهات في غزة

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الوكيل الاخباري - بمشاعر الأم الفياضة تحدثت غالية حمد، مراسلة الجزيرة مباشر، عن معاناة الأمهات في غزة في سعيهن المتواصل لتوفير أبسط متطلبات الحياة لأطفالهن تحت وطأة العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

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وقالت غالية إنها “كأم في المحافظات الجنوبية أفضل حالًا من الأمهات في مدينة غزة وشمالي القطاع اللاتي لا يجدن حرفيًّا أي شيء لإطعام أطفالهن”.


وأضافت “نحن كأمهات المحافظات الجنوبية لدينا ما نطعمه لأطفالنا، لكن بعيدًا تمامًا عن الأطعمة الصحية، وتلك التي طالما أحبها الأطفال وطالبوا بها”.


وتحدثت عن موقف كان بينها وبين زوجها عندما قاما بتقليب صور الأسرة قبل الحرب، وكانت هناك صورة لبناتها وهن يأكلن العنب، وهي الفاكهة المفضلة لهن، غير أن الأمر تغيَّر بعد الحرب “ولم نر العنب منذ وقت طويل”، حسب قولها.
وتواجه غالية طلبات بسيطة من بناتها كل يوم، كأن يطلبن تناول العنب أو التفاح أو الموز، ويكون ردها هو أنه “يجب نسيان كل هذه الأطعمة الآن لأننا في حرب”.


ولم تتمالك غالية دموعها وهي تصف كيف تقف عاجزة عن تلبية طلبات بسيطة لبناتها، موضحة “لا أستطيع التأقلم مع هذا الواقع، لكن عليَّ أن أتعايش معه. المشكلة أن الأطفال لا يفهمون هذه المعادلة المُرّة التي نعيش فيها”.

 


 




 

 


 

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