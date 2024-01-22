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الإثنين، 22-01-2024 11:18 ص

أوقاف غزة: الاحتلال دمر ألف مسجد واغتال أكثر من 100 داعية

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي دمّر ألف مسجد وعشرات من المدافن في القطاع، مع اغتيال أكثر من 100 داعية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

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وأشارت الوزارة -في بيان- إلى أن عدد المساجد التي تم تدميرها بشكل كلي أو جزئي بلغ ألف مسجد من أصل 1200، بما في ذلك المساجد الأثرية، التي تحتاج إلى جهود لإعادة الإعمار بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون دولار.


وأضافت الوزارة أن العمليات الاغتيالية التي نفذتها القوات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 داعية، من بينهم علماء دين وخطباء وأئمة ومؤذنون ومحفّظون.


وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني تدمير عشرات المقابر ونبش القبور، متجاوزة حدود الإنسانية والقوانين الدولية، حسب ما جاء في البيان.


وأفادت الوزارة بأن مقابر الطوارئ في محافظات غزة قد امتلأت تماما، مما أدى إلى عدم وجود مساحة للدفن، واضطرارهم إلى دفن الشهداء في الأماكن العامة مثل الأرصفة وداخل المنازل والأسواق والمدارس وأفنية المستشفيات.


 




 

 


 

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