السعايدة يختتم فعاليات ورشة واقع وآفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة

الوكيل الإخباري - اختتم رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، اليوم الأربعاء، أعمال ورشة عمل "واقع وآفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة" بتسليم الشهادات للمتحدثين الرئيسيين المشاركين خلال فعاليات وجلسات الورشة، التي بدأت أعمالها أمس بمشاركة عربية واسعة، وبتنظيم ثلاثي من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.

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وشهدت فعاليات اليوم الثاني للورشة انعقاد جلستين حواريتين وثلاث جلسات رئيسية، وأكد مدير الإنتاج في شركة الشرق الأوسط للتنمية الإقليمية – أكبر مصدر لرمال السيليكا في الأردن - الدكتور هاشم الزعبي خلال حديثه في الجلسة الحوارية أن الشركة توصلت إلى نتائج مخبرية مُشجعة لرمال السيليكا في الأردن للانتقال إلى استخدامه كمدخل جديد في تقنيات الطاقة المتجددة.



وأضاف الزعبي، أن الأردن يحظى بكميات كبيرة ومميزة من خام السيليكا والذي يمتاز بالنقاوة العالية واحتوائه على أحجام حبيبية متعددة بمعدل 16 نوعاً منها، مشيراً إلى أن الخام يستخدم في صناعة الحاويات الزجاجية الشفافة، والزجاج المسطح في النوافذ والسيارات، والألياف الزجاجية، ومسحوق الكوارتز، والرخام الصناعي، وكربيد السيليكون.



ودعا الزعبي الحكومة الأردنية إلى إيجاد ميناء خاص بتصدير خام السيليكا، والتأكد من جودة ونقاوة الخام الأردني المصدر للخارج، وذلك للحفاظ على السمعة الطيبة للخام في الأسواق العالمية.