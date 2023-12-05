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جيش الاحتلال يطلق النار على فلسطينيين وسط غزة

الثلاثاء، 05-12-2023 03:26 م

في أعلى حصيلة يومية.. جيش الاحتلال يعلن عدد قتلاه بمعارك غزة

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الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ بدء التوغل البري في القطاع.

وسمح جيش الاحتلال صباحا، بنشر أسماء 3 قتلى في صفوفه، قضوا أمس الاثنين في معارك قطاع غزة، وهم: النقيب إيتان فيش 23 عاما من مستوطنة بادويل، الرقيب ياكير يديديا شينكوليفسكي (21 عاما) من مجدل عوز، والرقيب توفال يعقوب تساناني (20 عاما) من كريات جات، والثلاثة ينتمون للكتيبة 53 مدرعات (188)

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كذلك، أفاد جيش الاحتلال بإصابة مقاتل في دورية نحال وضابط ومقاتل في دورية المظليين، ومقاتل من الكتيبة 53 بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة


وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال مقتل النقيب ياهال غازيت (24 عاما) من مستوطنة راكفات، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 53، والرقيب أول احتياط جيل دانييلز، 34 عاما من أسدود، مقاتل في في الكتيبة 6261 من اللواء 261


وأضاف جيش الاحتلال أن مقاتلا من وحدة دوفدفان، تشكيل الكوماندوز، أصيب بجروح خطيرة في القطاع، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وبذلك، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 406.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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