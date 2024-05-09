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الخميس، 09-05-2024 06:17 ص

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

درجة حراره


الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ الطقس دافئ فوق المرتفعات الجبلية العالية، حار نسبياً في باقي المناطق بينما يسود طقس حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية. 

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وحذرت الأرصاد في نشرتها اليومية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الظهيرة في مناطق وادي الأردن والبادية والعقبة.


كما حذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


وأضافت أن الطقس ليلا لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومغبر خاصة في مناطق البادية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية  غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


 




 

 


 

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