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إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام قوات الاحتلال جنين

الخميس، 09-05-2024 06:04 ص

إصابة شاب واعتقال آخرين إثر اقتحام قوات الاحتلال جنين

اسعاف ففف


الوكيل الاخباري - أصيب شاب واعتقل ثلاثة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس بلدة قباطية وقرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

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وذكرت مصادر أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي وتمركزت قرب دوار القدس على الشارع الرئيسي في البلدة، وسط مواجهات عنيفة مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال.


وأكدت أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني في البلدة ونشرت القناصة داخلها وعلى اسطحها، واطلقت الرصاص الحي صوب الفلسطينيين ما أدى لإصابة شاب في رصاصة في البطن نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات في جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع، بكثافة في منطقة الحسبة في قباطية .


وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد كميل، ويزيد حسين عساف، وآخر لم تعرف هويته بعد، عقب اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.


وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية مثلث الشهداء المتاخمة لقباطية، ونشرت قوة راجلة بالقرب من منطقة المقاهي، على شارع جنين نابلس.


 




 

 


 

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