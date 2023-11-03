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الجمعة، 03-11-2023 12:50 م

قبيل خطاب نصرالله .. مقطع فيديو ترويجي للخطاب المرتقب

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الوكيل الاخباري - أثار مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، العديد من التكهنات، بظهوره قبيل خطابه المرتقب اليوم الجمعة.

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ونشر حزب الله اللبناني مقطع فيديو ترويجي جديد لكلمة أمينه العام حسن نصر الله التي ستبث الساعة 3.


وتضمن المقطع الترويجي لكلمة الأمين العام حسن نصر الله الذي نشره الإعلام الحربي التابع لحزب الله عدة رسائل مشفرة، حيث بدأ الفيديو بساعة الكترونية تشير إلى الساعة 2.26، بالإضافة إلى قاعة عمليات تابعة للحزب.


كما ظهر في الفيديو الأمين العام للحزب وكأنه يصدر أمرا، حيث وثق الفيديو حسن نصر الله وهو يضغط بسبابته على الطاولة.

 





 




 

 


 

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