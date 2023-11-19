الأحد 19-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

لأول مرة .. الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن صاروخ فتاح 2 الفرط صوتي - صور

جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

الحوثيون يهددون: سنستهدف كل السفن الإسرائيلية

صفارات الإنذار تدوي في شلومي وكيسوفيم

إجلاء 31 من الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء

إغلاق ممرات الموجب المائية لهذا الموسم

عاجل

الملك: سيتم اتخاذ كل الإجراءات للتعامل مع الهجوم على كوادر المستشفى الميداني الأردني

الأحد، 19-11-2023 01:10 م

قطر: الكارثة تتفاقم بغزة في ظل عجز المجتمع الدولي

4_news_1700387285


الوكيل الإخباري- أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء تفاقم الكارثة في غزة، مشيرًا إلى عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان المتواصل.

اضافة اعلان


وأكد آل ثاني أن إخلاء مجمع الشفاء بشكل قسري يُعتبر جريمة، وأعرب عن استيائه من عدم سماع إدانات من المجتمع الدولي حيال هذا الحدث. وأشار إلى استمرار المجازر ضد المدنيين في غزة، مؤكدًا على عدم احترام إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية.


وأضاف آل ثاني أن هناك ازدواجية في معايير الدول تجاه ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بحماية المدنيين في غزة والوقوف ضد انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.


وختم آل ثاني بالدعوة للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مشيرًا إلى معاناة السكان في غزة من الجوع ونقص المياه والكهرباء والوقود.


للمزيد من اخبار فلسطين :انقر هنا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64208

حزب الله يعلن استهداف موقع إسرائيلي وتجمع للأفراد والآليات

main_image653130a726865

جيش الاحتلال : نرد على مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية

2015-02-22_198026709

ضباط بجيش الاحتلال: جنودنا غير منضبطين في أرض المعركة بغزة

2865175

الهلال الأحمر: عدد النازحين من شمال غزة يقارب 1.5 مليون معظمهم ينامون في الشوارع

تت

الحوثيون يهددون: سنستهدف كل السفن الإسرائيلية

GWpq2ENt

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات كفركلا والناقورة وعلما الشعب جنوبي لبنان

أخبار متعلقة
112023215237482606013

أبو الغيط يوجه نداء عاجلا إلى مجلس الأمن لفرض هدنة إنسانية في غزة

download

قطر تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة ومستشفيات في غزة

رر

غزة: استشهاد 46 صحفيا منذ بدء العدوان

1be80d7c-1755-435f-93a9-063f1ec5fbbe.jpg-59c84795-5a79-475b-99fc-ef1682098349

في اليوم الـ29 للعدوان: عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

55

400 شهيد في غزة الثلاثاء

5558

صحيفة أمريكية: من المحتمل أن تُطلق المقاومة سراح 50 اسيراً من مزدوجي الجنسية