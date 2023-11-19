قطر: الكارثة تتفاقم بغزة في ظل عجز المجتمع الدولي

الوكيل الإخباري- أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن قلقه إزاء تفاقم الكارثة في غزة، مشيرًا إلى عجز المجتمع الدولي عن كبح العدوان المتواصل.

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وأكد آل ثاني أن إخلاء مجمع الشفاء بشكل قسري يُعتبر جريمة، وأعرب عن استيائه من عدم سماع إدانات من المجتمع الدولي حيال هذا الحدث. وأشار إلى استمرار المجازر ضد المدنيين في غزة، مؤكدًا على عدم احترام إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية.



وأضاف آل ثاني أن هناك ازدواجية في معايير الدول تجاه ما يحدث في غزة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يلتزم بحماية المدنيين في غزة والوقوف ضد انتهاكات إسرائيل للقوانين الدولية.



وختم آل ثاني بالدعوة للالتزام بقرار مجلس الأمن بوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية، مشيرًا إلى معاناة السكان في غزة من الجوع ونقص المياه والكهرباء والوقود.





